Otopark düzenlemesi 6 ay ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Aralık'a ertelendi.

Bakanlıkça hazırlanan 'Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin' yürürlük tarihine ilişkin değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yönetmeliğin '30 Haziran 2020' olan yürürlük tarihi '31 Aralık 2020' olarak değiştirildi.

İmar yapısı içerisinde bina sakinlerinin otopark ihtiyacının giderilmesi amacıyla düzenlenen otopark yönetmeliği, 2018 yılının şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.