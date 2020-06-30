Feyzioğlu: Çoklu baro mezhepçi, etnikçi barolar türetecek

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Meclis'e AK Parti tarafından bugün sunulan çoklu baro teklifi ile ilgili kaygılarını dile getirdi. Feyzioğlu, "Çoklu sistem mezhepçi, etnikçi, marjinal baroların türemesine yol açacak bir sistemdir" dedi.

Habertürk'ten Sevilay Yılman'a konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, çoklu baro sistemine karşı çıkmasının nedenlerini anlattı.

Yargının savunma makamı olan avukatların bölünmesinden endişeli olduğunu belirten Feyzioğlu, "Karşıyım ve yanlış buluyorum… Çünkü endişeliyim… Çoklu sistem mezhepçi, etnikçi, marjinal baroların türemesine yol açacak bir sistemdir. Ve dünyanın da hiçbir yerinde böyle bir sistem yoktur. Sadece İngiltere’de çoklu baroya benzer bir düzen vardır ama o sistem İngilizlerin 1000 yıllık geleneğinin bir sonucudur. Türkiye’ye uyarlaması mümkün değildir çünkü mesela Londra’daki bir avukatın bir baroya kabulünde hangi etnik kökenden, mezhepten, siyasetten, şehirden geldiğine bakılmaz! Sadece ve sadece ne kadar liyakat sahibi olduğuna bakılır! Türkiye’de olacak şey ise daha şimdiden belli. Zaten siyasileştiğinden şikayet edilen barolar çoklu baro ile birlikte iyice siyasileşecek ve zaten kutuplaşmış olan savunma iyice kutuplaşacak. Başından beri söylediğimi bir daha söylüyorum. Çoklu baro adalet sisteminin ayrılmaz bir parçası olan savunma mesleğinin temsilcilerinin daha çok bölünmesine, ayrışmasına neden olacak ve savunma ağır darbe alacak bu sistem nedeniyle" dedi.

Yılman'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Tabii bütün bu açıklamalarının üzerine çoklu baro fikrine şiddetle karşı olmasına rağmen kendisiyle ilgili kamuoyunda neden destek verir yönde bir algı olduğunu sordum…

Cevaben şunu söyledi Metin Feyzioğlu: "Çünkü kamuoyunda bazıları şahsımla ilgili bilinçlice tezvirat üretiyor; 'TBB Başkanı Feyzioğlu, TBB yönetimi çoklu baroyu destekliyor ya da karşı çıkmıyor' gibi… Ve maalesef ne yaparsak yapalım bizimle ilgili bu tezviratı yapanların önüne geçemiyoruz… Oysa 2 yıl öncesinde konuşulmaya başlanan bu tasarıya o günden beri sebeplerimizi de ortaya koyarak ne kadar karşı olduğumuzu her platformda dile getirdik…"

Bu arada tabii başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti iktidarı ile yakınlığının bu algının oluşmasında etkili olup olmadığını da sordum…

Olabilir ama bu yanlış diyor: "Benim Sayın Cumhurbaşkanı ile yakın olmamın nedeni bellidir. Ben siyasetçi değilim. Bir partinin temsilcisi değilim. Ben ülkenin Barolar Birliği Başkanıyım ve sorumluluğum da bu birliğin çatısı altındaki avukatların çıkarlarının kollanması adına tavır almaktır!" diyor…"

Grup başkanvekillerinden birisi de çoklu baroya karşıydı

"Metin Feyzioğlu’na göre barolarla ilgili düzenlemenin bugün meclise gelmesinin tek nedeni 13 Haziran’da meclis çatısı altında yapılan görüşmelere çoklu barodan tek etkilenecek Ankara, İstanbul, İzmir baro başkanlarının katılmaması…

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Cahit Özkan’ın mihmandarlığında düzenlenen 4 saatlik görüşmede yapılan fikir alışverişine 3 büyük ilin barolarının katkı sunmak istememeleri, müzakerelere tamamen kapalı olmaları olayın bu noktaya evrilmesine neden olmuş.

"Katılan barolar çoklu baro sistemiyle daha bir 40 yıl ilgisi olmayacak bazı Anadolu barolarıydı. Bu tasarının yasalaşması halinde çoklu baroya geçecek üç büyük ilin olmaması pek tuhaf oldu. Gelselerdi ne kadar verimli bir toplantı ve AK Partili iki grup başkanvekilinden birinin de çoklu baroya karşı olduğunu onlar da görecekti… (Çok ısrar ettim karşı olan ismin hangi isim olduğunu öğrenmek için ama öğrenemedim.)"

Önder Sav değil, ben çözdüm

"Son olarak geçtiğimiz hafta baroların yürüyüşü ve sonradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile barolar arasında sağlanan uzlaşmanın nasıl olduğunu konuştuk… Yürüyüşle ilgili tartışmalar devam ederken Habertürk TV'de sevgili Ebru Baki’nin yayınındaydım… Ve o anda Cumhurbaşkanlığı’na yakın bir kaynağımdan gelen mesaja göre barolarla Soylu arasında iletişimin kurulmasını sağlayanın eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav olduğu yönündeydi. Kaynağım, Sav’ın Soylu’yu aradığını ve baroların yürüyüşüne dair yaşanan krizi çözmesi için eski bir avukat olarak ricada bulunduğunu söylemişti…

Bu bilgi daha sonra başka mecralarda da yazılıp, çizildi.

Metin Feyzioğlu alınmış hikayenin kamuoyuna böyle yansımış olmasına…

Çünkü; "Mutlaka Önder Sav aramıştır Sayın Süleyman Soylu’yu ama işin çözümünde asıl kilit bizdik! Ben aracı oldum… Nasıl oldum, kimi aradım, kiminle kontakt yaptım şu anda açıklamayacağım ama o gün bir uzlaşma olduysa bunun benim katkımla olduğunun da bilinmesini isterim" diyor…"