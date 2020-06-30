Saros Körfezi'nde uğur böceği istilası: Seviyoruz ama ısırmasınlar

Saros Körfezi, son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğradı. Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç "Yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor" dedi.

Buğday hasadının başladığı Trakya’nın gözde tatil bölgelerinden Saros Körfezi kıyılarını son günlerde uğur böcekleri istila etti. Edirne’nin Enez ve Keşan ilçelerinin sahil kesimlerini istila eden yüz binlerce uğur böceği, yazlıklar ve iş yerleri sardı.

Tatilcilerin denize girmelerini de zorlaştıran uğur böceklerinin zaman zaman tatilcileri de ısırdığı belirtildi. Uğur getirdiğine inanılan ve buğdaya zarar veren böcekleri yiyerek beslenen uğur böcekleri nedeniyle sahildeki işletmeciler de zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Artışın sebebi

Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, özellikle yer yer ufak ısırıklarla insanları tedirgin eden uğur böceklerinin tamamen zararsız olduğunu belirterek, tarım sektörüne olan yararlarına dikkat çekti. Kılıç artışın sebeplerini şu şekilde açıkladı:

Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor.

Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu.

Neden kıyılar?

Uğur böceklerinin göç eden canlılar olduğunu ifade eden Kılıç şunları söyledi:

Uğur böcekleri göç eden canlılar. Belli bir mesafeye kadar havalanıyorlar sonra rüzgar onları nereye taşırsa oraya uçuyorlar.

Şu anda Saros’ta sıkışma sebepleri denizi geçemiyor olmaları.

Böcekler denizi aşamadığı için sahilde, denizin kenarında yığılmış durumdalar.

Evet insanlar için biraz rahatsız edici bir görüntü olabilir, hafif ısırıklardan dolayı biraz korku yaratabilir.

Ama dediğim gibi yedi noktalı uğur böceklerinin insan için zararlı bir yapısı yok.

Kılıç bölgedeki uğur böceği yoğunluğunun 1 hafta daha sürebileceğini kaydetti

Bulut halinde

Enez ilçesinde Altınkum sahilindeki sitede tatilini geçiren Seher Dıramalı, uğur böceklerinin bulut halinde geldiklerini belirterek şöyle konuştu:

Yaklaşık bir haftadır uğur böceği istilası yaşıyoruz. Sahilleri sardılar evimizin balkonları ve dış cephelerini sardılar. Evden çıkamıyoruz.

Sabah bulut gibi geldiler, çok kötü ısırıyorlar, seviyoruz ama ısırmasınlar.

Geçen yıl ve önceki yıllarda da geldiler ama bu sene uzun ve çok yoğun geldiler. Bir an önce gitmelerini bekliyoruz.

Her yeri kapladı

Böceklerden denize girerek kurtulduklarını anlatan Nazan Öztürk, “Uğur böcekleri bir anda gelince kendimizi denize atmak zorunda kaldık. Havlularımızı ve vücudumuzu, her yerimizi uğur böceği kapladı. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Bütün sahil denize girerek onların uçup gitmesini bekledik. Daha sonra koşarak eve geldik” diye konuştu.





