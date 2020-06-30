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    Avukatlar 'Savunma Mitingi' için Çağlayan'da toplandı: 'Biz biat etmeyiz, eğilmeyiz'

    © DHA /
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006301042355890-avukatlar-savunma-mitingi-icin-caglayanda/

    Çoklu baro düzenlemesini protesto eden avukatlar bugün Çağlayan Adliyesi önünde 'Savunma Mitingi' düzenledi. Mitingde konuşma yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Buradan Ankara'ya söylüyorum. Susamaz barolar. Bunu bilmeli Ankara. Biz biat etmeyiz, eğilmeyiz" dedi.

    AK Parti tarafından hazırlanan ve kabul edilmesi halinde baroların yapısı ile seçim sistemini değiştirecek düzenlemeyi protesto eden yüzlerce avukat, bugün Çağlayan Adliyesi önünde 'Savunma Mitingi' düzenledi. 

    Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre mitingde İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da açıklamalarda bulundu. Söz konusu düzenlemenin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulduğunu hatırlatan Durakoğlu şu ifadeleri kullandı:

    • Kimisi ölüm orucunda avukatların. Yaşamlarını değil avukatlıklarını kaybedecekleri için direniyor avukatlar. Adil yargılanmak istiyorlar. Yaşamlarını değil avukatlıklarını kaybedecekleri için direniyorlar.
    • Bunların yaptıklarının daha fecisini 12 Eylül 1980'de darbeciler yapmıştı İstanbul Barosu'na. Baronun kapısına mühür vurmuşlardı mühür. Kapattıklarını zannettiler. Ne oldu? Avukatlar kırdı attı o mührü. Biz o dönemde Orhan Apaydın'ı şehit verdik. Sandılar ki öyle yaparsak bu avukatları sustururuz. Bambaşka bir şey gelişti. İstanbul Barosu avukatlarında bir genetik kod gelişti. Mücadele kodu gelişti. İstanbul Barosu susarsa Orhan Apaydın'a kendilerini borçlu hissederler. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu mücadele bizim genetik kodumuzdur.
    • Siz siyaset yapıyorsunuz diyorlar. Siyaset yapmanın suç olduğu bir ülke söyler misiniz bana? Hukukçular siyaset konuşmasın istiyorlar, ölene kadar konuşacağız. Biz insan haklarına sahip çıkmak zorundayız. Hukukun üstünlüğünü gözetmek görevimiz.
    • Buradan Ankara'ya söylüyorum. Susamaz barolar. Bunu bilmeli Ankara. Biz biat etmeyiz, eğilmeyiz.
    • 2010 Referandumu'nda "Yapmayın, yargıyı FETÖ'ye teslim ediyorsunuz" dedik. "FETÖ diyemezsiniz, Hocaefendi" dediler. Bu da bir FETÖ projesidir! Yazın bunu bir kenara. Bu bir FETÖ projesidir. 2010 yılında referandum ile planlanan bir projedir.
    • Bu ülkenin dirence ihtiyacı var. Avukatlara ihtiyacı var. Şiddet kullanmadan, provokasyonlara pabuç bırakmadan en iyi sergileyen avukatlara ihtiyacı var.
    • TBMM'nin iradesine daima saygı göstereceğiz ama yasa yapma gücünü silah olarak kullanmaya kalkışanlara onun bir bumerang gibi geri döneceğini anlatacağız. Bunları hatırlatacağız onlara. Bu bizim demokratik hakkımız. Bu hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu teklifin evrensel hukuk formlarına, anayasaya aykırı olduğunu kanıtlayacağız çünkü bir avukatız.

    ​'Feyzioğlu istifa' sloganları atıldı

    Durakoğlu'nun konuşması sırasında alanda bulunan avukatlar Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu da protesto etti. Sık sık "Feyzioğlu istifa", “Savunma susmadı susmayacak, hak hukuk adalet”  sloganları atıldı.

     

    Etiketler:
    Eylem, Protesto, Çoklu baro, Çağlayan Adliyesi
    Topluluk kurallarıTartışma
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