Boğazına cerrahi maske dolanan martı kurtarıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanımı zorunlu hale getirilen cerrahi maske bir martının ölümüne neden oluyordu.

Haliç’te temizlik çalışması yapan İBB temizlik ekipleri, bir martının boğazına koronavirüsten korunmak için takılan maskenin dolandığını ve martının zor durumda olduğunu fark etti.

Ekipler tarafından hemen müdahale edilerek karaya çıkarılan martının boğazındaki maske çıkarıldı. Martı daha sonra doğaya tekrar geri bırakıldı.

O anları izleyenler ise Haliç'ten maske çıkmasına isyan ederek, "yok artık" yorumunda bulundu.