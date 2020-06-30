Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 laboratuvarı açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın, özellikle yoğun havalimanlarına Kovid-19 laboratuvarı kurulması planlamaları kapsamında Antalya'da çalışma gerçekleştirildi.

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde İl Sağlık Müdürlüğü'nce, havayoluyla seyahat edecek yolcular için 90 metrekare kapalı alana havalimanı sağlık birimi kuruldu.

Ofis ve tetkik alanlarından oluşan laboratuvarda yaklaşık 20 sağlık çalışanı dönüşümlü olarak 24 saat hizmet verecek.

© AA / Orhan Çiçek Antalya Havalimanı'nda PCR testinin ücreti 15 euro.

Biyolojik numune alma kabininde alınan numuneler laboratuvar ortamında incelerek 4-5 saat içinde Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak verilebilecek.

Termal kamerada ateşi yüksek çıkanların da numunesi alınacak

Hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar, bu birimden yararlanabilecek.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla hızlıca numune alma kısmı oluşturduklarını söyledi.

Merkezde günlük 400 numune kapasitesi bulunduğunu aktaran Hülür, "İl olarak 2 bin 500 test çalışıyoruz. Dört laboratuvarımız var. İlk etapta sonuçları merkezdeki laboratuvarda çalışacağız. Ancak yakında burada laboratuvar olarak çalışma yapacağız" dedi.

'PCR testinin ücreti 15 euro'

Hülür, PCR testini zorunlu kılan ülkeler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bazı ülkeler 48 saat önceden Kovid-19 testi istiyor. Burada testin ücreti 15 euro yani 110 lira olacak. Havalimanında pasaport bölümünün öncesinde ateş ölçümü yapan termal kameralarımız var. Orada herhangi bir ateş semptomu olanlar izole alana alınacak. Buradan ekibimiz, doktorlarımız, giderek kişinin örneğini orada alacak. Kişi izole şekilde oteline gidecek, test sonucu pozitif olursa ambulansla hastaneye götürülecek. Türkiye'deki havalimanlarında kurulan ilk Kovid-19 laboratuvarı oldu. Bunun için önemli."