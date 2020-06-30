Kılıçdaroğlu: İstanbul Şehir Üniversitesi'ni Davutoğlu'ndan intikam almak için kapattılar

Üniversiteler artık bilgi üretmiyor. Bir üniversite bilgi üretirse, o ülkenin sanayicileri katma değeri yüksek ürün üretirler ve Türkiye dünyada söz sahibi olur. Eğer üniversiteleri üniversite yapabilirsek, barış istedi diye hocaları atmazsak söz sahibi olabiliriz. Sizin tercihlerinizle biz iktidar olduğumuzda size söz veriyoruz YÖK denen darbe kurumunu kaldıracağız.