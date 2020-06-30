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    Kılıçdaroğlu: İstanbul Şehir Üniversitesi'ni Davutoğlu'ndan intikam almak için kapattılar

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu'ndan intikam almak için üniversiteyi kapattılar. Devlet kin ile yönetilmez. Devleti kinle yönetirseniz yıpratırsınız" ifadesini kullandı.

    Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile kapatıldı.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı grup konuşmasında üniversitenin kapatılmasına tepki göstererek, "Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar" dedi.

    ​Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Bu üniversite neden kapatıldı? Maltepe'de çok güzel bir alanı vardı. Pırıl pırıl öğrenciler, dinamik, her görüşten akademisyenler vardı. Göz kamaştıran bir üniversite durumundaydı, genç bir üniversiteydi. Ama intikam almak için üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan. Niçin ayrıldın? Niçin hak hukuk diyorsun, niçin adalet diyorsun, niçin üniversite diyorsun? Bu nedenle kapatıldı orası.

    'Devlet kin ile yönetilmez'

    • Devlet kin ile yönetilmez. Devleti kinle yönetirseniz,yıpratırsınız. Devlette adalet olması lazım. Hak olması lazım. Hukuk olması lazım. Siz bugüne kadar pek çok üniversiteye yardım yaptınız. Yardım yaptığınız hiçbir üniversiteye biz CHP olarak çıkıp 'Neden yardım yaptınız?' demedik. Bilime, teknolojiye, insana yatırım yapıyorsanız buna karşı çıkmadık.

    'Z kuşağından oy almak istiyorsan bu dediklerimi asla unutma'

    • Z kuşağı hayatı sorgulayan bir kuşak. Kimin doğru kimin yanlışları söylediğini bilen bir kuşak. Efendim çıktı bunlara bir sürü laf etti ama gerekli dersi verdiler. Sen Z ya da Y kuşağından oy almak için şunları yapacaksın; bu gençler önce ne istiyor bunu bileceksin. Ne diyorsunuz diye soracaksın. Ben sana söyleyeyim. O kuşaktan oy alacaksan bu dediklerimi asla unutmayacaksın.
    • Gençler asla baskıcı yönetim istemiyorlar. Özgürlük istiyorlar. Tek adam rejimini sen sonlandırabilecek misin? Gençler 'biz dayatmayı kabul etmiyoruz' diyorlar. Sen sınav tarihiyle oynayarak dayatmanın nasıl olduğunu onlara gösterdin. Gençler diyor ki 'seçim ve tercihlerime karışma.' Benim tercihlerim herhangi bir politik alanın unsuru olması. Sen bunu yapmayacaksan, bunlar sana yarın güle güle diyecekler. 'Beni tektipleştirmeye özenme' diyor gençler. Sen 'gençler benim gibi düşünecek' diyorsun. Gençler kabul etmiyor. Gençler diyor ki 'eğitimde evrensel değerleri gözardı etmeyeceksin'. 'Dünyayı sorgulamak istiyorum' diyorlar. 'Sorgulama hakkımı elimden alma' diyor gençler ve 'beni kobay olarak kullanma' diyor. Erdoğan bütün bu gençleri kobay olarak kullandı. 18 yılda tam 15 kez eğitim politikası değiştirdiler. Bu gençler sana güvenir mi?"

    'Saraydakinin gidişini hazırlayacak olan da gençlerdir'

    'YÖK denen darbe kurumunu kaldıracağız'

    Ayrıntılar geliyor.

    Etiketler:
    MHP, Devlet Bahçeli, Çoklu baro, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Rektör, Z Kuşağı, Eğitim, Recep Tayyip Erdoğan, LGS, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye, Gelecek Partisi, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, TBMM, intikam, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi, CHP, Ahmet Davutoğlu
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