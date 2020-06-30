Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları bugün de devam etti.

27 Haziran akşamından beri yapılan çalışmalar sonucu bugün küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın ölüm haberini AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir duyurdu. Cindemir, “Maalesef kızımız derede öldü bulundu” dedi.