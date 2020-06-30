Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması: Garantör üniversite olarak çalışmalarımız devam etmektedir

Marmara Üniversitesi, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Marmara Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin gelir açığını karşılama kabiliyeti bulunmadığı için eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin Cumhurbaşkanlığı makamına arz ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığının bugünkü 2708 sayılı kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı anımsatılarak, şöyle devam edildi:

"Öğrencilerimizin mağdur olmaması için garantör üniversite olarak gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. YÖK'ün belirleyeceği usul ve esaslar, uygulamalar için yapacağı yönlendirmeler, alacağı tedbirler ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yönelik talimatları doğrultusunda çalışmalarımız birkaç gün içerisinde tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Marmara Üniversitesi Kamuoyu Açıklaması pic.twitter.com/R3hxYTUmxU — Marmara Üniversitesi 🏡#HayatEveSığar (@marmaraunv) June 30, 2020

​YÖK'ten yapılan açıklamada, 25 Haziran'daki Genel Kurul toplantısında, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'nin, "gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine" dair tespitlerinin onanmasının ardından Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldığı belirtilmişti.

YÖK, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını kaydetmişti.