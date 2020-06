Çavuşoğlu: NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor

#CanlıYayın 📡

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ortak Basın Toplantısı#LiveBroadcast 📡

Joint Press Conference with Peter Szijjarto Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade of Hungary



📍Ankarahttps://t.co/n3QwhvMQOr