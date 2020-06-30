Sağlık Bakanı Koca'dan 'asker uğurlama' uyarısı: Kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına tepki göstererek, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asker uğurlamalarında Kovid-19'la mücadele kapsamında yeterli tedbirin alınmadığını belirtti.

Koca, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamalarına dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Koca, "Kovid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" ifadesini kullandı.