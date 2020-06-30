Albayrak, biriktirdiği parayı yanlışlıkla yakan kadın için devreye girdi: Türkiye böyle koca yüreklerin daima yanındadır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakan Gülşen Hayta'nın mağduriyetini giderdiklerini duyurdu. Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oğlunun eğitimi için biriktirdiği 15 bin lirayı yanlışlıkla sobada yakan Gülşen Hayta'nın mağduriyetinin giderildiğini söledi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hayta gibi koca yüreklerin daima yanında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir."

Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. https://t.co/su7EjyMHI2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 30, 2020

​Gülşen Hayta, oğlunun eğitimi ve kendi geçimlerini sağlamak için yardımlar sonucu biriktirdiği yaklaşık 15 bin lirayı evin odasındaki sobaya sakladığını ancak daha sonra paranın orada olduğunu unutarak sobayı yaktığını belirtmişti. Hayta, yanan paralar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çankırı Valiliği'ne başvurduğunu ifade etmişti.