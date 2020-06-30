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    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

    Abdullah Gül'den 'çoklu baro' yalanlaması: Asılsız iddiaların gerçeklerle bağdaşır yanı bulunmuyor

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
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    Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti'nin Meclis'e sunduğu, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek kanun teklifine ilişkin raporların 'Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından hazırlandığı ve imzası bulunan üyelerin FETÖ üyesi olduğu' iddialarını yalanladı.

    Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gülyaptığı açıklamada, söz konusu raporun kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşları hakkında olduğunu belirtti.

    Gül, "Çoklu baro yapılanmasına veya bu manaya gelebilecek herhangi bir öneri de bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, ilgili raporda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçim sistemlerine ilişkin öneriler arasında kesinlikle çoklu meslek kuruluşu önerisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

    Söz konusu raporu hazırlayan üyelerin 'FETÖ üyesi olduğu' iddialarına ise Gül, "Raporun hazırlandığı ilgili dönemde görev yapan DDK üyelerinden sadece birinin; üyeliği sona erdikten sonra İçişleri Bakanlığında görev yapmakta iken FETÖ iltisaklısı olduğu tespit edilmiştir. Kaldı ki, söz konusu kişi de bahsi geçen raporu hazırlayan üyeler arasında bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

    Konuya ilişkin yazılı açıklamasında Gül, şu ifadelere yer verdi:

    "Kamuoyunda bazı çevrelerce son zamanlarda dile getirilen, 'Çoklu Baro Düzenlemesi' olarak anılıp bugün meclise sunulan yasa teklifinin, Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı yaptığı 2009 yılında Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından hazırlanan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına ilişkin araştırma ve inceleme raporu ile paralellik gösterdiği ve bu raporda imzası bulunan DDK üyelerinin birçoğunun Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğuna ilişkin iddialara cevaben aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.

    1. 2009 yalında DDK tarafından hazırlanan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına ilişkin araştırma ve inceleme raporu; sadece Barolar ile ilgili olmayıp kamu kurumu niteliğindeki tüm meslek kuruluşları hakkında olup ayrıntılı tüm meslek örgütlerinde yaşanan sorunlar ele alınıp çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Bu kapsamda, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tümünün teşkilat ve mali yapıları, faaliyetleri, denetimleri, organlarının seçimlerine dair esasların değerlendirilmesi yapılmış; bunların etkin ve verimli şekilde hizmet yürütmelerinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirlere yönelik önerilerde bulunulmuştur.

    2. Söz konusu Raporun tanziminden önce tüm paydaşlardan görüş, öneri ve gerekli bilgiler alındığı gibi Raporun tamamı da kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşılmıştır. Devlet Denetleme Kurulu Raporları; hem yürütme erkine hem de ilgili paydaşlara tavsiye niteliğinde değerlendirme ve öneriler ihtiva eden raporlardır.

    3. İnternetten de çok kolayca erişilebilecek bahsi geçen raporun içeriğinden de açıkça görüleceği üzere, 2009 yılında DDK tarafından hazırlanan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına ilişkin araştırma ve inceleme raporu, çoklu baro yapılanmasına veya bu manaya gelebilecek herhangi bir öneri de bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, ilgili raporda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçim sistemlerine ilişkin öneriler arasında kesinlikle çoklu meslek kuruluşu önerisi bulunmamaktadır.

    4. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili araştırma ve inceleme görevi Kurulun 05.06.2008 tarih ve 391 sayılı Kararı uyarınca Kurulun iki üyesi tarafından birlikte yürütülmüştür. Raporu hazırlayan söz konusu üyelerin FETÖ ile herhangi bir bağları da bulunmamaktadır. Her çalışmada olduğu gibi söz konusu Rapor, Kurulda görüşülüp onaylandıktan sonra Kurul Başkanı ve tüm üyeler tarafından imzalanarak yayımlanmıştır.

    5. Raporun hazırlandığı ilgili dönemde görev yapan DDK üyelerinden sadece birinin; üyeliği sona erdikten sonra İçişleri Bakanlığında görev yapmakta iken FETÖ iltisaklısı olduğu tespit edilmiştir. Kaldı ki, söz konusu kişi de bahsi geçen raporu hazırlayan üyeler arasında bulunmamaktadır.

    6. İlgili dönemde Devlet Denetleme Kurulunun tüm çalışmalarını büyük bir titizlikle ve tarafsızlık yerine getirdiği; hazırlanan tüm raporların kamuoyu tarafından dikkatle takip edildiği ve kıymetlendirildiği ve Devlet Denetleme Kurulunun tüm toplum kesimlerinin güven duyduğu ve itimat ettiği çalışmalar yürüttüğü herkesin malumudur.

    Bu itibarla, bugünkü politik tartışmalar çerçevesinde ortaya atılan asılsız iddiaların gerçeklerle bağdaşır bir yanının bulunmadığı hususunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

    Etiketler:
    FETÖ, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), iddia, baro, Abdullah Gül
    Topluluk kurallarıTartışma
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