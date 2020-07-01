Açık tütün ürünlerinin satışına 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 18 Haziran tarihinde kabul edilen düzenleme ile 'Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere' 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirildi.

Tütün ürünlerinden elde edilen gelir, Türkiye’de devletin en önemli vergi kalemleri arasında yer alırken, sadece 2019 yılında sigaradan yaklaşık 50 milyar TL ÖTV vergisi elde edildi. Buna karşın devletin, son yıllarda yaygın hale gelen yasa dışı açık tütün ürünlerinden kaynaklanan vergi geliri kaybı 15 milyar liraya yaklaştı. Milyarlarca lira vergi kaybına uğranması üzerine 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılarak 1 Temmuz’dan itibaren ticari amaçla makaron veya yaprak sigarı kağıdının doldurulmuş şekilde satışına yasak getirildi. Bu yasağa uymayanlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Düzenleme bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Zehir saçıyor

Türkiye’de yasa dışı açık tütün ürünleri, sayıları 25 bini bulan sokak aralarındaki tütüncü dükkanlarında ve internet üzerinden 300 binden fazla bağlantı üzerinden satılıyor. İçine ne koyulduğu, nasıl üretildiği belli olmayan, devlet tarafından da kontrol edilemeyen kaçak sarma tütün zehir saçıyor.

Hollanda Kamu Sağlığı ve Çevre Ulusal Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre yasa dışı açık tütün ürünleri aynı zamanda büyük tehlike de saçıyor. Laboratuvar ortamında yapılan analizlere göre yasa dışı olarak üretilen tütün ürünlerinde; kabul edilen kadmiyum seviyesinin 5 kat, kurşun seviyesinin ise 6 kat olduğu tespit edildi. Ayrıca içinde yüksek miktarda talaş ve benzeri ürünlerin de bulunduğu saptandı.