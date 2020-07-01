İçişleri Bakanı Soylu: Bakan Albayrak ile ilgili hakaret içerikli paylaşım yapanlar gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanların gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız."

Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı...

Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz.



Söz;

Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 1, 2020

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