Eski eşini 9 yerinden bıçakladı, 2 ayda serbest kaldı: 'Beni öldürdükten sonra mı ceza verecekler?'

Adana'da boşandığı Lütfiye Emre'yi dokuz yerinden bıçaklayan Ufuk S., iki ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. "Emine Bulut gibi, Özgecan Aslan gibi olmak istemiyorum" diyen Lütfiye Emre, "Beni öldürdükten sonra mı ceza verecekler? Adalet istiyorum" sözleriyle tahliye kararına tepki gösterdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 35 yıllık evli çift Lütfiye Emre ile Ufuk S., geçen yıl haziran ayında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşandı.

3 çocuk babası Ufuk S., boşanmaya rağmen kalacak yeri olmadığı için Lütfiye Emre'nin evinde yaşamaya devam etti. İddiaya göre Ufuk S., 2 ay önce Lütfiye Emre'yi uyuşturucu parası vermediği için 9 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan eski koca, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hakkında 'yaralama', 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan Ufuk S., 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü ilk duruşmaya, Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle katıldı.

'Seni keserim, öldürürüm diye tehdit etti'

Duruşma salonunda hazır bulunan Lütfiye Emre, ifadesinde eski eşinin sürekli uyuşturucu parası istediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Benden yine para istemesi üzerine çıkan tartışmada mutfaktan bıçak aldı, baldır kısmıma birkaç defa sapladı. Tam karnıma saplayacakken yeğenim engel oldu ve yapmasına izin vermedi. Daha sonra boğazıma bıçak dayadı, 'Seni keserim, öldürürüm' şeklinde tehdit etti. Bu sırada hakaretler savurdu.”

Ufuk S.: Uzlaşmak istiyorum

Ufuk S. ise savunmasında, bir anlık sinirle eski eşini bıçakladığını söyleyerek, "Boğazına bıçak dayayıp, 'Seni keserim' dediğimi hatırlamıyorum. Hakaret içerikli bir söz söyleyip söylemediğimi de hatırlamıyorum. Uzlaşmak istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme tutuklu sanığı, Lütfiye Emre'ye yönelik uzaklaştırma kararı verip adli kontrol şartı getirerek tahliye etti.

'Emine Bulut gibi, Özgecan Aslan gibi olmak istemiyorum'

Duruşma çıkışı tahliye kararını tepki gösteren ve yaşadığı acıların cezasının 2 ay olamayacağını söyleyen Lütfiye Emre, gözyaşları içinde şunları söyledi:

"Cezaevinden şikayetimi geri çekmem için üç kez haber göndererek, 'Bu yarım kalan işi tamamlayacağım' diye tehdit etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, herkesten yardım istiyorum. Bu adam dışarıda kalırsa beni ve çocuklarımı öldürecek. Devletimize sesleniyorum. Uyuşturucu kullanmadığını savunuyor, kan testi yapsınlar. Şu an evime gidemiyorum. Yaraladığı elimin 3 parmağı sakat. Daha önce de pompalı tüfekle tehdit etmişti. Emine Bulut gibi, Özgecan Aslan gibi olmak istemiyorum. Beni öldürdükten sonra mı ceza verecekler? Adalet istiyorum."