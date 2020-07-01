MSB: İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

İdlib'deki M4 Karayolunda, Türk-Rus birleşik kara devriyesinin 19’uncusu gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından İdlib'deki devriyeyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklama şöyle denildi:
"Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir."
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. pic.twitter.com/yuSpam5Xda— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2020
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