Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın: Düğünler diğer etkinliklere göre avantajlı

Bilim Kurulu’nun halk sağlığı uzmanı üyesi Prof. Levent Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde düğünlerin diğer etkinliklere göre daha avantajlı olduğunu belirterek "Düğün listesi elde olduğundan temaslı olanları yakalamak daha kolay" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Akın, Habertürk yazarı Muharem Sarıkaya'nın koronavirüs salgınına ilişkin sorularını yanıtladı.

Normalleşme takvimi kapsamında, 1 Temmuz'dan itibaren serbestleşme adımlarının başlayacağını belirten Akın, önlemlerin alınması halinde kaygı duyacak durumun bulunmadığını söyledi.

Düğün, tiyatro, sinema, oyun salonlarının açılmasının virüs yayılımını nasıl etkileyeceğine ilişkin konuşan Akın, “Düğünlerin diğerlerine göre bir avantajı var” dedi.

Akın, bunun sebebini "Düğün salonlarında salgından etkilenme ihtimalini yüksek görüyor; ancak, sonrasında düğün listesi elde olduğu temaslı olanları yakalamanın kolay" sözleriyle açıkladı.

Son dönem restoran ve kafelerde yan yana oturanlara da dikkat çeken Akın, “Toplumdaki bıkkınlık da yayılımın artmasına yol açıyor” diye konuştu

'Grip ile koronavirüs birbirine karışabilir'

Akın'ın endişesinin 'sonbahar ayları ile birlikte grip salgını ile koronavirüsün birbirine karışacağı' olduğunu belirten Sarıkaya, şu ifadelere yer verdi:

"Bu nedenle Covid-19 için kullanılan grip laboratuvarlarının ayrılmasına karar verilmiş; yenilerinin oluşturulması için harekete geçilmiş.

Çok sayıda grip aşısı alımı için de bağlantılar kurulmuş. Bu da gösteriyor ki sonbahara bütün hazırlıklar tamamlanmış olarak girilmek isteniyor.

“Sonbahar için savunma hattı oluşturuluyor.”

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