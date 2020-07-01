Kayıt
13:33 01 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu

    İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1217)
    0 41
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104236/38/1042363897_0:0:2401:1350_1200x675_80_0_0_a15f8d542b35004a554ec7e76a1ea69d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007011042363956-istanbul-havalimaninda-koronavirus-test-merkezi-kuruldu/

    İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve giden yolculara koronavirüs testi yaptırmaları için test merkezi kuruldu. Yolculardan alınan numuneler terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar iki saat içinde yolcuya teslim edilecek.

    Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu. Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek.

    DHA'nın haberine göre, İstanbul Havalimanı'nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burunda alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboravutarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek.

    Sonuçlar 2 saatte bildirilecek

    İki saatte çıkacak test sonuçları, yolculara Türkçe ve İngilizce olarak e-posta ile gönderilecek ya da çıktı olarak da verilebilecek.

    Hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar, bu test merkezinden yararlanabilecek.

    'Günlük 40 bin test yapılabilecek kapasiteye sahip'

    İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere basın mensuplarına yaptığı açıklamada test merkezinin dış hatlarda iki ayrı noktada kurulan toplam 5 bin metrekarelik alanda, günlük 40 bin test yapılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

    Mere, test merkeziyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

    "Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen veya yurt dışına çıkan yolculardan PCR testi yaptırmak isteyen yolcular için bu merkez kuruldu. 50 adet numune alma kabinimiz var. Saatlik kapasitesi 2 bin. 24 saatte 38-40 bin test yapılabilir.

    Türkiye'de hiçbir havalimanında kurulu bir laboratuvar yok. Sürüntü veren yolcuların test işlemleri için numuneler herhangi bir hastaneye gönderilmeyecek, burada kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılacak. Bu bize büyük bir zaman kazandıracak. Bulunduğumuz alan 4 bin metrekare.

    Ayrıca terminalin kara (bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı alan) tarafında da bin metrekarelik bir alan kuruldu. Toplam 5 bin metrekarelik alanda bu hizmeti vereceğiz. Hem gelen yolcuya hem giden yolcuya test yapabilecek şekilde hazırlıklarımız tamamlandı."

    Ücreti 110 TL

    Mere, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği doğrultuda PCR testlerinin ücretinin 110 lira olacağını ve "Bizim buradan bir gelir beklentimiz yok. Tamamen yolcuların en kısa sürede testlerini yaptırıp stressiz bir şekilde uçuşlarına devam edebilmeleri için sunduğumuz bir hizmet. İlk etapta yolcular gelmeden önce 520 personelimize burada test yaptırdık. Tamamı negatif çıktı. O testlerde gördük ki yaklaşık 2 saatte bu testin sonuçları sisteme düşecek ve yolculara ulaştırılabilecek" dedi.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1217)
    Etiketler:
    Laboratuvar, İGA Havalimanı AŞ, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs testi, Koronavirüs, İstanbul Havalimanı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'nın başkenti Moskova'daki ünlü Ostankino Televizyon Kulesi'nin şimşekli manzarası
    Dünyanın dört bir yanından etkileyici şimşek manzaraları
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet