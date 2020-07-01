Volkswagen, Türkiye dahil tüm yatırımları erteledi

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre Volkswagen'in Türkiye yatırımını iptal ettiği yönünde uluslararası basında yer alan haberlerin doğru olmadığı, Volkswagen'in salgın nedeniyle uluslararası yatırımlarında ertelemeye gittiği öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, açıklamadan önce Türkiye'ye bilgi verildiğini de belirttiler.

Volkswagen kurumsal iletişim yetkilileri ise “Salgın nedeniyle düşen talep sonrası Volkswagen bütün yatırımlarını durdurdu. Türkiye de buna dahil. Geleceğe yönelik olarak şu anda bir şey söylenemiyor. Türkiye'ye olan yatırım kararı durdurulmuştur” bilgisini verdiler.