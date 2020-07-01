Baro başkanlarının, çoklu baro teklifinin görüşüleceği Adalet Komisyonu toplantısına katılma talebi reddedildi

AK Parti'nin baroların bölünmesine yönelik hazırladığı kanun teklifi yarın TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınacak.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, çoklu baro görüşmelerine İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir ve Düzce Barosu Başkanı Azade Ay'ın da katılması için Adalet Komisyonu’na başvuruda bulundu.

Antmen'in başvurusu AK Partili Hakkı Köylü'nün başkanı olduğu komisyon tarafından reddedildi.

Adalet Komisyonu'nda görüşülecek kanun teklifine göre, üye sayısı 5 binden fazla olan yerlerde yeni barolar kurulabilecek. Her baro, Türkiye Barolar Birliği’nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

Teklifle avukat sayısı 5 binden fazla olan tüm illerde, en az 2 bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurabilecek. Bu değişiklikten şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir baroları etkileniyor. 50 bin üyeli İstanbul'da, 20 bin üyeli Ankara'da ve 10 bin üyeli İzmir'de en az beş yeni baronun ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Barolar ve hukukçular, teklifin Türkiye’deki yargı sisteminde adaletsizlik ve düzensizlik yaratabileceğini dile getirerek teklife karşı çıkıyor. Baro başkanları geçtiğimiz hafta da teklifi protesto etmek için Ankara'ya savunma yürüyüşünde bulunmuş, Ankara girişinde yürüyüşleri engellenmişti.