Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mikroçip takılmaya başlandı

Kırklareli'nde bakımlarının yapılması ve kayıt altına alınmalarını sağlamak için sokak hayvanlarına mikroçip takılmaya başlandı. Trakya Bölge Veteriner Kliniği sorumlusu Murat Şahin, "Sokak hayvanlarının tüm bakımlarını yapıyoruz, kayıt altına almak için mikroçip takıyoruz. Böylelikle tüm hayvanlar kontrol altında tutulmuş olacak" dedi.

Kırklareli'nde sağlık taramalarının kayıt altına alınması için sokak hayvanlarına mikroçip takılmaya başlandı. Babaeski ilçesinde faaliyet gösteren Trakya Bölge Veteriner Kliniği’nde, valilik ve belediyelerle yapılan anlaşma kapsamında sokak hayvanlarının bakımları yapılıyor. Bakım ve tedavileri tamamlanan hayvanlar daha sonra kısırlaştırılıyor.

Trakya Bölge Veteriner Kliniği sorumlusu Murat Şahin, tam teşekküllü bir komplekste sokak hayvanlarına hizmet verdiklerini söyledi. © AA /

Şahin, bu sayede tüm sokak hayvanlarının kontrol altında tutulacağını belirtti. © AA / 1 / 2 © AA / Trakya Bölge Veteriner Kliniği sorumlusu Murat Şahin, tam teşekküllü bir komplekste sokak hayvanlarına hizmet verdiklerini söyledi.

Yerel yönetimlerle beraber başıboş hayvanların bakımlarını ve kısırlaştırmalarını yaptıklarını anlatan Şahin, "Belediyeler ve valilik ile sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarının tüm bakımlarını yapıyoruz, kayıt altına almak için mikroçip takıyoruz. Böylelikle tüm hayvanlar kontrol altında tutulmuş olacak" dedi.