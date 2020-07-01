Kayıt
15:12 01 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Belediye Başkanı Aras: Bodrum'da pahalı fiyatları savunduğumuz yok

    © AA / Ali Ballı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 07
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104236/45/1042364526_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_69006d021c330fd9a7d0ace0df055571.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007011042364635-belediye-baskani-aras-bodrumda-pahali-fiyatlari-savundugumuz-yok-/

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tartışma yaratan yüksek yemek fiyatlarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Aras, "Fiyat yüksekliği gibi haberler hiçbir şekilde Bodrum'un genelini yansıtmıyor. Hiçbir şekilde Bodrum'da pahalı fiyatları savunduğumuz yok ya da bu şekilde olması gerektiğini söylemedik" dedi.

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçenin her sezon başında yüksek fiyatlarla gündeme geldiğini söyledi.

    Aras, her keseye uygun tatil imkanının bulunduğu Bodrum'un kaliteli otelleriyle, marka tatil işletmeleriyle ve marinalarıyla her zaman gündemde olduğunu dile getirdi.

    Dünyanın en zengin insanlarının ilçede tatil yaptığına dikkati çeken Aras, şöyle konuştu:

    "Zengin misafirlerimize de sunacak tabi ki ürünlerimiz var. Bu mecrada düşünmek lazım. Fiyat yüksekliği gibi haberler hiçbir şekilde Bodrum'un genelini yansıtmıyor. Turizmde özellikle üst gelir grubunu hedefliyoruz. Dünyanın her yerinde gerekli tesislerin oluşturulması gerekiyor. Bunlar oluşmazsa, bu insanlar buradan kalkarlar farklı ülkelere giderler. Hiçbir şekilde Bodrum'da pahalı fiyatları savunduğumuz yok ya da bu şekilde olması gerektiğini söylemedik. Bodrum'un kaliteli bir turizm destinasyonu olduğunu, özellikle turistler için her türlü fırsat sunulacak hizmete de sahip olduğunu söylemek istiyorum."

    'İnsanlar çıkan olumsuz haberlere itibar etmesinler'

    Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez de Bodrum'da her keseye uygun yemek yenilecek yerler olduğunu ifade etti.

    Bu fiyatların mekanın konumuna göre farklılık gösterebileceğine işaret eden Başeğmez, "Bu bir tercih meselesi. Çok kaliteli ve üst segmentte restoranlarımız var. İsteyen buraları tercih edebilir. İsteyen çarşıda her kesime hitap edebilen esnaf lokantalarımızdan faydalanabilir. Burada da gayet güzel, leziz yemekler yapılıyor. İnsanlar çıkan olumsuz haberlere itibar etmesinler. Yaz sezonunda herkesi Bodrum'a bekliyoruz. Gerekli tüm önlemler alındı" diye konuştu.

    Deniz manzaralı 4 kişilik ızgara çeşidi 150 lira

    Bodrum'un Bağla mevkisinde ve ilçe merkezindeki iki işletmenin yetkilisi Çetin Gültekin de 21 yıldır burada restoran işlettiğini kaydetti.

    Anadolu Ajansı'na konuşan Gültekin, Bodrum'da yiyecek pahalı haberlerinin işletmecileri üzdüğünü belirterek, şunları dile getirdi:

    "Bodrum işletmecileri açısından bu çok hoş bir şey değil. İnsanlarda bir çekingenlik yaratabiliyor. Geneline bakıldığında Bodrum'daki fiyatlar o kadar yüksek değil. Her yerin kendine özel fiyatlaması var. İnsanlar araştırarak gelirse çok cazip ve güzel kaliteli yerleri de bulabilirler. İşletmemizde tavuk menü, köfte menü, kebap menü ile lahmacundan oluşan ve yanında ikram ve meşrubatları da bulunan dört kişilik menü 150 lira. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Bütün misafirlerimizi bütün bu tatları denemesi için bekliyoruz."

    'Üç çeşit yemek 20 lira'

    Bir işletmenin şefi Tuba Şimşek de esnaf lokantası oldukları için işletmede her bütçeye uygun yiyecek olduğunu, üç çeşit yemeği de 20 liradan sattıklarını söyledi.

    Çarşı içerisindeki işlek bir noktada hizmet veren döner işletmesi çalışanı Cem Işıkay da herkesin doyabileceği 200 gramlık döneri 22 liradan sattıklarını, işletmede fiyatların gayet uygun olduğunu dile getirdi.

    Etiketler:
    Fiyat, Tatil, Yiyecek, Lokanta, Restoran, pahalı, Turizm, Yemek, Ahmet Aras, Bodrum
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'nın başkenti Moskova'daki ünlü Ostankino Televizyon Kulesi'nin şimşekli manzarası
    Dünyanın dört bir yanından etkileyici şimşek manzaraları
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet