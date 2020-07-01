Bilim Kurulu üyesi Kara'dan Çin'de ortaya çıkan yeni domuz gribiyle ilgili uyarı: Mesafe, maske, el yıkama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğinin bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Kara, "Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama" ifadelerini kullandı.

Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün "G4 H1N1", domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı.

Lütfen; mesafe, maske, el yıkama pic.twitter.com/qqfx5zPIjD — Ates Kara (@AtesAtesKara) July 1, 2020

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Çinli araştırmacılar, ülkede pandemi oluşturma potansiyeline sahip ve 'G4' adını verdikleri yeni bir domuz gribi türü keşfetmişlerdi.