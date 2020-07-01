Bakan Albayrak ve ailesi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle 11 kişi daha gözaltına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, 30 Haziran'da dördüncü kez çocuk sahibi olmuştu. Bakan Albayrak mutluluğunu kişisel Twitter hesabında "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız HamzaSalih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" ifadesiyle paylaşmıştı.

Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz. 😊 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 29, 2020

​Ancak bu paylaşımın altına bazı kullanıcılar, hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu. Çok sayıda Twitter kullanıcısının tepkisini çeken bu paylaşımlar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı bu kapsamda bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bugün de Emniyet Genel Müdürlüğü, "Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişi gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.