Akşener'den Erdoğan'a: Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YouTube, Netflix gibi platformlarla ilgili olarak yaptığı "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamasını değerlendirdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Akşener, Erdoğan'ı da etiketleyerek "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" ifadesini kullandı.

​