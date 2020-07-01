Giresun Valisi Ünlü'den 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüne dair açıklama: Cinayetten söz etmemiz mümkün değil

Giresun Valisi Enver Ünlü, cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yle ilgili olarak "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kati yazılı rapor belirleyecek" dedi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aramalar sonucunda İkra Nur'un cansız bedenini dere yatağında bulduklarını anımsatan Ünlü, şöyle devam etti:

"İlk bulgular, çocuğumuzun herhangi bir kesici, delici veya ateşli silahla öldüğüne dair hiçbir bulgu, hiçbir bilgi yok. Yani şu an çok şükür ilk muayenesinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama tabii sonucu Adli Tıp Kurumu'nun yazacağı, göndereceği rapora göre sizlerle paylaşabilirim ama şu anda söyleyeceğim bu kadar."

Ünlü, adli soruşturmanın devam ettiğini ve kendisinin bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu konular gizlidir, biliyorsunuz ama şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kati yazılı rapor belirleyecek. Şimdilik sizlerle bunu paylaşabilirim."

Bir gazetecinin olayla ilgili gözaltı olup olmadığı yönündeki sorusuna Ünlü, "Şu an itibarıyla bildiğim kadarıyla benim bu konuda bilgim yok. Yani bunu sayın başsavcımız sizlerle paylaşır. Adli soruşturma gizli yürütülüyor" yanıtını verdi.

Vali Ünlü, İkra Nur Tirsi'nin bulunduğu yerde daha önce arama yapılıp yapmadığı yönündeki sorusu üzerine şunları söyledi:

"O bölgeyi arkadaşlarımız, yaklaşık bakın 370 hektardı, daha sonra 400 hektara kadar geniş bir alanı taradılar. Orası buraya kuş uçuşu 1 kilometre ama 7-8 kilometre uzaklıkta bir bölge. Arkadaşlarımız genişleterek sahayı aradılar, taradılar ve üçüncü gün o bölgeye ulaşabildiler. Bende hepsinin krokisi mevcut, sizlerle de basın müdürlüğümüz aracılığıyla paylaştım. İlk gün neresi arandı, ikinci gün neresi arandı, üçüncü gün neresi arandı, hepsi bizim valiliğimizin basın bültenlerinde ve basın müdürlüğünde mevcut, bunları oradan alabilirsiniz."