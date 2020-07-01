Albayrak ve ailesi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan bir kişi daha gözaltına alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili Mersin ve İstanbul'dan sonra Ankara'da da bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ndan yapılan açıklamada, Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturmaya başlanıldığı ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Albayrak, dördüncü kez baba olma mutluluğunu yaşayarak sosyal medyadan, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" açıklamasında bulunmuştu.

​Ancak bu açıklamanın altına bazı kullanıcılar, hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu. Çok sayıda Twitter kullanıcısının tepkisini çeken bu paylaşımlara ilişkin Mersin ve İstanbul'da gözaltılar gerçekleşmişti.