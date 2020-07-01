ABD: Ayasofya müze olarak kalmalı

Pompeo tarafından yayımlanan yazılı açıklamada "Türkiye'yi, Ayasofya'nın bir müze olarak kalmasına, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan farklı inanç ve tarihe saygı göstermeye ve bunun herkes için erişilebilir kalmasını sağlamasına çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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