MHP'liler sosyal medya hesaplarını askıya alıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenleme yapılana kadar tüm sosyal medya hesaplarımı askıya alıyorum" şeklindeki açıklamasının ardından partinin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan yeni bir paylaşım geldi.

"Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli’nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz" diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz."

2(son)-Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz. pic.twitter.com/ThPhXYceBe — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) July 1, 2020

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