TOKİ'nin arsaları açık artırma ile satışa çıkıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) onlarca nitelikte arsayı açık artırma ile satışa çıkartıyor. Arsalar yüzde 25 peşin, 60 ay vade ile satılacak.

Binlerce vatandaşı ev ve iş yeri sahibi yapan TOKİ, arsalar için 9 Temmuz saat 13.30'da açık artırma düzenleyecek.

Müzayede Küçükçekmece'de bulanan TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşecek.

Adana'da 8, Afyonkarahisar'da 7, Antalya'da 11, Diyarbakır'da 3, İzmir’de 7, Konya’da 17, Mardin Artuklu’da 1, Samsun İlkadım'da 1, Siirt merkezde 1, Şanlıurfa Karaköprü’de 13, Tekirdağ Çorlu'da 2 arsa yüzde 25 peşin, 60 ay vade ile satılacak.

Açık artırma ilgili bilgi ise 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden alınabiliyor. Ayrıca internetten canlı yayında da teklif verilebilecek.