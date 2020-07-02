Selvi: Sosyal medyayla ilgili düzenlemenin hızla Meclis’e getirilip 15 Temmuz’dan önce yasalaşması bekleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis tatile girmeden önce yasal düzenlemenin yapılmasını istedi. Pandemi nedeniyle Meclis’in 15 Temmuz özel oturumundan sonra tatile girmesi düşünülüyor. Sosyal medyayla ilgili düzenlemenin hızla Meclis’e getirilip 15 Temmuz’dan önce yasalaşması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gündeme getirdi ama zaten daha önce de bir çalışma yapılmıştı. Şimdi o güncellenecek. Buna göre: 1- Sosyal medya platformlarına Türkiye’de ofis açma zorunluluğu getirilecek. 2- Böylece Türkiye’deki kazançlarından vergi vermeleri sağlanacak. 3- Sosyal medya hesapları gerçek kimlikler üzerinde açılacak. Böylece sahte hesapların önüne geçilecek. 4- Suç konusu olan paylaşımlar yapanlar hakkındaki bilgilerin, yargının talep etmesi durumunda sosyal medya platformları tarafından hızla verilmesi sağlanacak.5- Nefret söylemine izin verilmeyecek" dedi.

'Hani Erdoğan diktatördü?'

Selvi yazısında ayrıca konuyla ilgili olarak şunları söyledi: