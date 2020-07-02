'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede doktora saldırdı

Elazığ'da polisi arayıp kendisine araba çarptığını söyleyen, ancak alkollü olduğu ve kazaya karışmadığı belirlenen Tayfun Kızıl, götürüldüğü hastanede, gürültü yaptığı için kendisini uyaran doktora yumrukla saldırdı. Doktor yaralanırken, Kızıl tutuklandı.