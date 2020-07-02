İkranur'un babası: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir

Giresun'un Bulancak ilçesinde cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'den önceki gün acı haber gelmişti. Günlerdir aranan İkranur'un cansız bedenine derede ulaşılmıştı.

Minik İkranur'un boğularak öldüğü belirtilmiş ancak su debisinin düşük olduğu derede çocuğun nasıl boğulduğu kafalarda soru işareti bırakmıştı. Ön otopsi raporuna göre çocukta herhangi bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığının açıklanırken, Adli Tıp'tan gelecek rapor bekleniyor.

Bu acı olaydan sonra İkranur'un babası Serdar Tirsi ve babannesi Nihal Tirsi Müge Anlı'nın televizyon programında açıklamalarda bulundu.

'Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü ve öldürüldü'

Konuşmakta güçlük çeken acılı baba Serdar Tirsi, dere uzak olduğu için İkranur'un oraya gidemeyeceğini düşündüklerini, bu yüzden dereye bakılmadığını söyledi. Baba Tirsi, "Dere aranmadı da derenin yanından biz geçtik. Emniyet personeli ve akrabalarımla da geçtik ama biz bir şey görmedik. Derenin üst tarafları arandı dereye en son girildi" diye konuştu. Acılı baba, "İkranur konuşabiliyor sonuçta anlatabilir, konuşmasın diye öldürdü" ifadelerini kullandı.

Tirsi, çocuğun görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü söyledi ve "Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü ve öldürüldü" dedi. Baba Tirsi, "İkranur konuşacağı için öldürülmüş olabilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.