Kayıt
14:08 02 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    A 3D printed Whatsapp logo is placed between small toy people figures in front of a keyboard in this illustration taken April 12, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    BTK ‘kamu yararı’ diyerek Netflix ve Whatsapp’ı engelleyebilecek

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1228
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104192/88/1041928821_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_d684cf5c2dea06ce3e448755e9cf28ef.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007021042371924-btk-kamu-yarari-diyerek-netflix-ve-Whatsappi-engelleyebilecek/

    Hükümetin 15 Temmuz’a kadar çıkarmayı hedeflediği sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu. Buna göre, WhatsApp, Netflix, Telegram gibi uygulamaları engellenmenin önünü açılıyor. Öte yandan, Facebook, Twitter, Instagram ile YouTube gibi sosyal ağlara, Türkiye’deki kullanıcılarının verilerini Türkiye’ye taşıma zorunluluğu getiriliyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün “Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz” dedi.

    Uluslararası sosyal medya mecralarının Türkiye’de ofisleri olması, bunlar üzerinden idari ve mali yapılanmalarının ve içeriklerin kontrol edilmeleri gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda kapsamlı bir yasal düzenleme üzerine çalışıldığını duyurdu.

    Geniş yetkiler geliyor

    Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, hükümetin üzerinde çalıştığı yasa düzenlemesi iki kanunda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Bunlar, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu.

    Şebekeler üstü hizmet

    Her iki yasa yapılacak değişiklikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) geniş yetkiler getiriyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı yasa taslağı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na ‘şebekeler üstü hizmet’ tanımı getirilmesini ön görüyor. Bu tarif taslakta şöyle yazılıyor: 

    • İnternet erişimine sahip abone ve kullanıcılara, işletmecilerden veya sağlanan internet hizmetinden bağımsız olarak bir yazılım vasıtası ile sunulan; sesli, yazılı, görsel iletişim kapsamındaki kamuya açık elektronik haberleşme hizmetleri veya yazılım platformu vasıtasıyla sunulan uygulama hizmetleri.

    Hukukçulara göre şebekeler üstü hizmetle WhatsApp, Netflix ve Telegram gibi uygulamalar tanımlanıyor. Kanuna eklenmesi öngörülen madde ile BTK'ya bu tür uygulamaların engellenmesi izni veriyor.

    Taslakta bu konuyla ilgili madde şu şekilde yer alıyor: 

    • Kurum (BTK) kamu yararı gereklerini göz önünde bulundurarak şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya, yetkilendirilmeksizin şebekeler üstü hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin tedbirleri almaya, gerektiğinde işletmecilere Kurum düzenlemelerinde öngörülen tedbirlerin alınması için yükümlülük getirmeye yetkilidir.

    Temsilci yoksa erişim de yok

    5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’na eklenecek maddeler ile Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getiriliyor.

    Hükümet son 10 yıldır bu kuruluşlara  “Gelin burada ofis açın, bizim hukukumuzu kabul edin” diyordu. Ancak sosyal medya mecraları buna yanaşmıyordu. Yeni düzenlemeyle bu zorunlu hale getiriliyor. Eğer, bu şirketler yasa çıktıktan sonra 30 gün içerisinde bir temsilci bildirmezse önce sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak ve 30 gün süre daha tanınacak. Yine BTK'ya temsilci bildirmez o sosyal medya platformuna Türkiye'de girilemeyecek.

    Kullanıcı bilgileri Türkiye'de olacak

    Çoğunluğu ABD merkezli olan sosyal medya şirketleri, kullanıcılara ait e-posta, telefon numara gibi bilgileri ABD'de tutuyor ve hükümetlerle bunları paylaşmıyorlar. AK Parti iktidarı üzerinde çalıştığı yasal düzenlemeyle bu bilgilere kolayca ulaşmanın önünü açmaya çalışıyor. Buna göre, sosyal ağ sağlayıcılarına, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü tutulacak.

    BTK, gerekli gördüğü hallerde, sosyal medya sitelerinin Türkiye'deki ofislerine polis/jandarma eşliğinde giderek denetim yapabilecek veya yaptırabilecek. Verileri Türkiye'de bulundurmayan şirketlere 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

    İçerikler silinmezse ceza verilecek

    Sosyal medya siteleri mahkemelerin verdiği içerik kaldırma kararlarını genellikle uygulamıyor ve sadece Türkiye'den görünmez kılıyorlardı. Twitter'da birçok hesaba Türkiye'den ulaşılamazken, aynı şekilde Youtube'da da bazı videolar izlenmiyor. Üzerinden çalışılan düzenleme ile hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içerikleri bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya içeriğe erişimi engellemeyen sosyal ağlar tazminat ödeyecek.

    Mahkeme kararı olmadan silme talebi

    Düzenleme vatandaşların da sosyal medya sitelerinden içerik kaldırma talebinde bulunmasının önünü açıyor. Yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 72 saat içinde cevap vermeyen sosyal ağlar 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası ödeyecek. Sosyal ağlar, vatandaşlarına başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları üç ayda bir BTK'ya bildirecek.

    Etiketler:
    WhatsApp, tasarı, yasa, Engel, Netflix, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), BTK
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İran'da yerli otomobil üreticileri kurayla satışa başladı
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet