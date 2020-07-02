3 belediye başkanından sosyal medya hesaplarını askıya alma kararı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabını askıya aldığını hatırlattı.

Esen, "Genel Başkanımızın sosyal medyadaki ahlaki çöküntüye dikkati çekip hukuki düzenlemenin şart olduğunu belirttiği açıklamasına ve almış olduğu karara binaen kanuni düzenleme yapılıncaya kadar ben de tüm sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı bildiriyorum" ifadesini kullandı.

Sayın Genel Başkanımızın, sosyal medyadaki ahlaki çöküntüye dikkat çekip hukuki düzenlemenin şart olduğunu belirttiği açıklamasına ve almış olduğu karara binaen kanuni düzenleme yapılıncaya kadar ben de tüm sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı bildiriyorum

#SosyalMedyaYasası — İsmail Hakkı Esen (@ismailhakkiesen) July 1, 2020

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili açıklamalarına işaret ederek, "Açıklamasının ve almış olduğu kararın arkasındayım. Geçici bir süreliğine şahsi sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı ve kullanmayacağımı bildiririm" açıklamasında bulundu.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sosyal medyadaki ahlaki çöküntüye dikkat çekerek belirttiği açıklamasının ve almış olduğu kararın arkasındayım.



Geçici bir süreliğine şahsi sosyal medya hesaplarımı askıya aldığımı ve kullanmayacağımı bildiririm. pic.twitter.com/5g4FGVTOqL — Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu (@GVidinlioglu) July 1, 2020

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin ifade ettiği gibi sosyal medyanın dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüştüğünü söyledi.

Sarı, "Sayın Genel Başkanımızın son dönemde sosyal medya hesaplarının kullanımında ortaya çıkan kirli ve kabul edilemez üsluba karşı TBMM'de kanuni düzenlemeler yapılıncaya kadar tüm sosyal medya hesaplarını askıya alma kararını emir telakki ediyorum. Ben de yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar tüm hesaplarımı askıya alıyorum" ifadelerini kullandı.

Çankırı Belediye Başkanı Esen, Amasya Belediye Başkanı Sarı ve Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan sosyal medya hesaplarını askıya alma kararıhttps://t.co/TNVXQDognA pic.twitter.com/dOdFDTAyy3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 2, 2020

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