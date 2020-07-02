Soylu: Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlayacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında bir duyuru yaptı.

"Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor" diyen Soylu, devamında "Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu" ifadesini kullandı. Soylu, araçların hazır olduğunu belirterek yakında çalışmaların başlayacağını açıkladı.

Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor...



Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu 🐴🐶🐈



Araçlar hazır 👍

Yakında çalışmalar başlıyor... pic.twitter.com/yCenLBLuxQ — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 2, 2020

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