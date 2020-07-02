Genç Parti'nin yeni genel başkanı Murat Hakan Uzan oldu: Logoya Cem Uzan'ın imzası eklendi

Genç Parti'nin 5. Olağan Kongresi, Yenimahalle Belediyesi'ne bağlı 'Dört Mevsim Salonu'nda gerçekleştirildi. Partinin kurucu genel başkanı olan ve 10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, kongreye telekonferans yöntemiyle katıldı. Uzan, seçim vaatlerini sıraladıktan sonra yeni genel başkanın Murat Hakan Uzan olduğunu söyledi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve İYİ Parti Aydın milletvekili Aydın Adnan Sezgin de Genç Parti’nin 5. Olağan Kongresini takip etti.

Logoya ekleme geldi

İki hilal, ortada yıldız altında Genç Parti yazan parti logosuna ekleme geldi. Cem Uzan’ın imzası parti logosuna dahil edildi.

'Alnım açık, başım dik'

Genç Parti kongresinde konuşan Cem Uzan şunları kaydetti:

“Ben sizleri çok özledim umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Türk insanı için, Türk milleti için kolları sıvadık tekrar. Bazı gerçekleri çırılçıplak konuşmakta fayda var. 17 senedir büyük bir mağduriyet yaşamaktayım. Ergenekon kumpasını, Balyoz kumpasını herkes biliyor. Nerede o Ergenekon’un savcısı? Takdir Türk milletinindir. İlk kumpas Uzan ailesine kurulan kumpastır. Telsimi yağmaladılar, barajları çaldılar. Hepsinin belgesi var. Star TV yandaşlara bedavadan verildi. Ben hayatımla tehdit edildiğim için sürgüne gittim. Benimle ilgili bir tane mahkumiyet kararı yoktu ben çıktığımda. Alnım açık başım dik.”