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    Çoklu baro teklifi komisyonda: Başkanlar Meclis kapısında

    © Fotoğraf : Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt
    Türkiye
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    Çoklu baro teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Muhalefet, baro başkanları olmadan toplantı yapılmasına tepki gösterdi. Toplantıya katılmak için Meclis kapısına gelen ve aralarında İstanbul, Ankara ve Gaziantep’in de bulunduğu 20 baro başkanı içeri alınmadı.

    Barolar ile birlikte meslek kuruluşlarının yapısı ve seçim sistemini değiştirmeye yönelik yasa değişikliği teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

    Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin aktardığına göre AK Parti'nin hazırladığı teklife karşı, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri de komisyondaki yerini aldı. Katılımın fazla olması nedeniyle komisyonda ilk olarak 'sosyal mesafe' tartışması yaşandı.

    Ankara Valiliği'nin vaka sayısındaki artış nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 15 gün süreyle kısıtladığını hatırlatan muhalefet milletvekilleri, komisyon toplantısının yapıldığı alanın sosyal mesafe kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Muhalefet milletvekilleri, toplantının ertelenmesini talep etti ve her milletvekiline test yapılmasını önerdi.

    © AA /
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    CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasına göre şu an Meclis en riskli alan olarak görünüyor” dedi.

    'Katılım yüksek olunca sosyal mesafe kuralı ihlal ediliyor'

    Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise milletvekillerinin bu tepkisine karşı “Teklifimizi en büyük salon olan Plan Bütçe Salonu’na aldık ve burayı sosyal mesafe kurallarına göre dizayn ettik. Ama tahmin ettiğimizden daha fazla kalabalık olduğu için burada sosyal mesafe kuralları ihlal ediliyor ifadesini kullandı.

    Bunun üzerine değerlendirme yapmak üzere toplantıya ara verildi. Aranın ardından da ilk sözü CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel aldı.

    CHP: Baro ve meslek odaları temsilcileri buraya davet edilmeli

    “Bu toplantının yapılması için zaman, mekan ve katılımcılar açısından iç tüzüğe aykırıdır. Komisyon toplantıları siyasi parti gruplarına en az 48 saat öncesinden bildirilmesi gerekiyor. Ancak bize 1 Temmuz günü 11:07de bildirildi. Bu nedenle toplantının zamanı açısından usul yönünden itirazlarımız var" diyen Özel, şöyle devam etti:

    "Baroların yönetiminde yapılacak değişiklik öngören toplantıda baro başkanları, meslek kuruluşları burada yok. Baro başkanlarının Meclis yerleşkesine sokulmadığı bir oturumu nasıl yöneteceksiniz? Baroların ve meslek odaları temsilcilerinin buraya davet edilerek, komisyon toplantısının yeniden yapılmasını talep ediyoruz.”

    HDP: Feyzioğlu, savunma makamına büyük bir ihanet içindedir

    HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da baro temsilcilerinin toplantıda olmadığı bir komisyonun yapılamayacağı söyledi. Bu noktada Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'na tepki gösteren Beştaş, şöyle devam etti:

    © AA /
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    “Baro başkanları yağmur altında 27 saat bekletilirken Feyzioğlu neredeydi? Bu yüzden bir avukat olarak Feyzioğlu beni temsil etmiyor. Feyzioğlu, savunma makamına büyük bir ihanet içindedir. Baro başkanlarının yanındayız. Baro başkanları büyük Savunma Mitingine çağrı yaptı, Ankara Valiliği pandemi gerekçesiyle yasak kararı aldı. Biz meydanlardan daha büyük risk altındayız, neden komisyon toplantısı da iptal edilmiyor. Şu an da 4 milletvekili korona virüsü tedavisi görüyor. Baroların muhalefeti ne kadar büyük bir sarsıntı yaratmış ki, acele bir şekilde bu kanun Meclise geliyor. İktidar hukuku katletmek için barocuklar oluşturacak. Bu teklif sadece 80 baroyu değil, 82 milyonu ilgilendirdiğini herkes öğrendi. Bu bölme projesini kabul etmiyoruz."

    Baro başkanları Meclis'e geldi

    Komisyonda bu tartışmalar yaşanırken İstanbul, Ankara, Aydın ve Gaziantep’in de bulunduğu 20 baro başkanı, toplantıya katılmak üzere Meclis’in Çankaya kapısına geldi. Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, “Barolar ile ilgili alınacak bir kararı bizim de izleme hakkımız var. Biz olmadan alınacak kararı kabul etmiyoruz. Bu yüzden de Meclis’e gidiyoruz. Yeniden toplantıya katılmayı talep edeceğiz” dedi.

    Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt da duruma "Görüşmek yerine yürüyorlar diyen iktidar milletvekilleri içeride yasamızı değiştirmek için acele ederken, Baro Başkanları olarak ne Adalet Komisyonu'na ne Gazi Meclis'e alınmıyoruz. Buradayız, vazgeçmeyeceğiz ve söylüyoruz; egemenlik kayıtsız şartsız  milletindir" ifadesiyle tepki gösterdi.

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise Meclis’in Çankaya kapısında bekleyen baro başkanlarını ziyaret etti. 

    'Baro başkanlarının komisyona girmeleri için verdiğimiz dilekçe AK Parti tarafından reddedildi'

    Öte yandan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Barolar hakkında yasa teklifi görüşülüyor ama baro başkanları içeri alınmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, baro başkanlarımızın komisyona girmeleri için verdiğimiz dilekçemiz AKP tarafından reddedildi. Bu yanlış karardan dönülmesi için komisyonda mücadele ediyoruz" bilgisini verdi.

    Etiketler:
    Avukat, düzenleme, Çoklu baro, Türkiye Barolar Birliği, MHP, HDP, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Muhalefet
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