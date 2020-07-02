Aynı sayılarla arka arkaya ikramiye kazanan Sayısal Loto talihlisi: 23 yıldır aynı taktikle oynuyorum

20 gün arayla aynı sayılarla iki kere ikramiye kazanan Sayısal Loto talihlisi açıklamalarda bulundu. İsmini vermek istemeyen talihli, 23 yıldır hep aynı sayılarla loto oynadığını söyledi.

20 gün arayla yapılan Sayısal Loto çekilişinde aynı sayılarla iki kere ikramiye kazanan talihli, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşadığını belirten ve Telekom'dan emekli bir elektronik mühendisi olduğunu söyleyen talihli, "Sayısal Loto'da 23 senedir hep aynı sayıları oynuyorum" dedi.

Kanalın muhabirie konuşan talihli, neden hep aynı sayılarla oynadığını ise şöyle anlattı:

"ABD'de sürekli loyo oynayan bir talihliden esinlenmiştim. O da yıllardır aynı numaralarla oynuyormuş. Buna 'Siz şansı aramayın, şans sizi bulsun' diyorsunuz. Her çekilişte şansınız aynı ve 1.5 milyonda bir şansınız var. Aynı rakamlarla 6 Haziran'daki çekilişte 5, 27 Haziran'daki çekilişte ise 6 tutturdum.

'Aynı rakamlarla oynamaya devam edeceğim'

Sayısal Loto ilk başladığı zaman, yani 23 yıl önce ailemle bir akşam evde oturduk. Küçük kağıtlara numaraları yazdık ve çektik. Saçma sapan rakamlar çıktı aslında. Rakamlar saçma sapan olunca başkasına çıkma ihtimali de azalıyor. Aynı rakamlarla değiştirmeden oynamaya devam edeceğim."

Talihli Sayısal Loto’ya 23 yılda 60 bin lira civarında para harcadığını söyledi.