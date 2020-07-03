İzmir'de meydana gelen orman yangını 5 saat sonra kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre yangın henüz tespit edilemeyen bir sebepten, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Çatalca mevkisi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı.

Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına 60 arazöz, 5 dozer, 18 şu tankeri, 15 teknık eleman, 200 personel müdahale etti.

5 saat sonra kontrol altına alındı

Yaklaşık 5 saat süren yangının ilk belirlemelere göre 4 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

Ekiplerin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürüyor.