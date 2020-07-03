Nuri Alço evlendi: Bana her zamanki gibi sürpriz yaptı, 'İş görüşmesi’ diye geldik, evlendik

13 yıldır birlikte olan çiftten Burcu Sezginoğlu, “Nuri bana her zamanki gibi sürpriz yaptı. ‘İş görüşmesi’ diye geldik, evlendik” dedi.

Hürriyet'ten Cenk Tezel'in haberine göre, Nuri Alço’nun şahidi Teoman Ayık, Sezginoğlu’nun da İlknur Ayık oldu. Nikâha, ikilinin aile üyeleri ve arkadaşları katıldı.

Daha önce bir kez evlenen 69 yaşındaki oyuncu, 1988 yılında boşanmıştı.