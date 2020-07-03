Van Gölü'nde batan tekne için yapılan aramalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Van'da Batan tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili yapılan arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamda gözaltına alınan, aralarında tekneden yüzerek kıyıya çıkan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 6 zanlı, işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Medeni Akbaş da tutuklandı

Hakimlik, Medeni Akbaş ve 2 şüphelinin tutuklanması, birinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilerden 2'sinin adliyedeki işlemleri ise sürüyor.

Ne olmuştu?

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine emniyet ve jandarmaya ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, teknenin izine rastlanmamıştı.