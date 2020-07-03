Vakıfbank önünde Hamza Yerlikaya protestosu: Güreşip CV bıraktılar

Liberal Demokrat Parti (LDP) İzmir İl Başkanlığı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'ta yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını ilginç bir eylemle protesto etti.

Güreşçi kıyafeti giyen LDP'liler, banka önünde güreştikten sonra Vakıfbank'a giderek 'iş başvurusu'nda bulundu.

Birgün'ün aktardığı habere göre LDP'liler güreşin sonunda şunları söyledi:

"Vakıfbank Ege Bölge Müdürlüğü önüne geldik. Biz bu işte liyakatımız olduğunu düşünüyoruz. İyi güreşçileriz. Özgeçmişimizi aldık. Şimdi gidip iş başvurusunda bulunacağız."

'Kıspetse olur'

LDP İzmir tarafından paylaşılan videoda, "Vakıfbank Ege Bölge Müdürlüğü önünde güreş tutup liyakatımızı gösterdik, sonra iş başvurusunda bulunduk. Kıspetse olur” denildi.

Vakıfbank Ege Bölge Müdürlüğü önünde güreş tutup liyakatımızı gösterdik, sonra iş başvurusunda bulunduk. Kıspetse olur. :p pic.twitter.com/5d4dlVHVMx — LDP İzmir (@ldpizmir) July 2, 2020

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