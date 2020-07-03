Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 3'ü ağır 11 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor" dedi. İlk belirlemelere göre patlamada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu.

#Canlı: #Sakarya'nın #Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi https://t.co/bp6B461fxV — AA Canlı (@AACanli) July 3, 2020

​Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından fabrikanın bazı kısımlarında patlama göçükler meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3’ü ağır yaralı 11 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi.

'Patlama adeta deprem gibi şehrin her bir köşesinde hissedildi'

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sakarya’mızda faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama adeta deprem gibi şehrin her bir köşesinde hissedildi. Bu facia ilk değil ama bu kadarı da hiç olmamıştı" ifadesini kullandı.

Sakarya’mızda faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama adeta deprem gibi şehrin her bir köşesinde hissedildi. Bu facia ilk değil ama bu kadarı da hiç olmamıştı. pic.twitter.com/DLGdKWO3Tt — Ender Serbes (@EnderSERBES_) July 3, 2020

​Belediye Başkanı Yüce: Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz

NTV'ye konuşan Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Vahim bir tablo var. Uzun yıllar hizmet veren saygın bir sanayi kuruluşuydu. Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Halen patlamalar devam ediyor. Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik, bütün ekiplerden yardım istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Vali Kaldırım: İçeride yaklaşık 150-200 insan var

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz" dedi.

© AA / Sakarya Valisi Kaldırım, patlamalar devam ettiği için olaya müdahale edemediklerini söyledi.

Soylu, Koca ve Selçuk olay yerine gidiyor

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla incelemelerde bulunmak üzere havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen Hendek'e hareket etti.

AFAD: Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor

AFAD'dan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir"denildi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir. — A F A D (@AFADBaskanlik) July 3, 2020

Aynı fabrikada 11 yılda üçüncü patlama

Sakarya'daki havai fişek fabrıkasında patlamanın ilk olmadığı ortaya çıktı. NTV'nin aktardığına göre, Hendek'teki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 2009 yılında meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.

Son olarak Aralık 2014'te aynı fabrikadaki patlamada da 1 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi yaralanmıştı. Coşkunlar Havai fişek fabrikasında Ramazan ayında atılan topların yanı sıra çeşitli havai fişekler de üretiliyor.