Cem Yılmaz'dan Ozan Güven açıklaması: Konu hakkında cok üzgün olmak dışında bir halim yoktur

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarının ardından Cem Yılmaz yakın arkadaşı hakkında bir açıklama yaptı. Yılmaz, "Çok üzgünüm" dedi.

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesinin ardından Cem Yılmaz, Güven'le ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya üzerinden, bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm. Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin 'tarafı' olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden 'Sen de bir şey söyle' isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında cok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın.

Sosyal medya üzerinden,bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları,düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Hersey birbirine giriyor. Çok üzgünüm."

Sosyal medya üzerinden,bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları,düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Hersey birbirine giriyor. Çok üzgünüm. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) July 3, 2020

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