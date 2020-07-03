Perinçek'ten sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama: Milli devletin diktatörlük uygulaması gerekir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son günlerde tartışma konusu olan sosyal medya düzenlemelerini değerlendirdi.

Aydınlık'tan Ercan Küçük'ün haberine göre Perinçek, sosyal medyada emperyalizmin ideolojik hegemonyası olduğunu belirtti ve "İnsanlar adeta pankreas minderine çıkıyor. Sövmek, ısırmak, kırmak serbest" dedi.

Sosyal ifadesinin algı yaratmak için kullanıldığını iddia eden Perinçek, aslında bu ağların hakim sistemin ideolojik hegemonyası olduğunu belirtti. Sistemin dışına çıkılıp milli tavırlar sergilendiğinde sansürle karşılaşıldığını belirten Perinçek şunları söyledi:

“Sosyal medya bir haberleşme ağı. Bunun sosyalle hiçbir ilgisi yok. Burada bir aldatmaca var. Bir algı yaratılıyor. Sanki orada özgür insanlar konuşur, özgür topluluklar kurumlar konuşur ve kontrol dışında toplumun sesini yansıtır... Orası aslında hakim sistemin kontrolü altında olan bir haberleşme ağı. Hakim sistem buradaki denetimini ideolojik hegemonya ile sağlıyor. Ayrıca sosyal medyada sistemin doğrudan idari müdahalesi var."

"Ben pankreas minderine benzetiyorum sosyal medyayı. Pankreas güreşinde ısırmak, kolunu kırmak serbest. Sosyal medyada sövmek, aşağılamak, hakaret etmek serbest değil sanki mecburiyet" diyen Perinçek, sosyal medyada hakaret etmenin serbest olduğunu vurguladı ve "Girerken bize sövmek hakaret etmek, ısırmak kırmak dayatılıyor. Biz ne kadar terbiyeli olsak da... Çok beğendiğim terbiyeli insanları bile oraya girince tanıyamıyorum. Benim tanıdığım Ahmet, Mehmet, Ayşe bu değil. Çünkü öyle bir ideolojik dayatma var" dedi.

'Vatana ihanetin özgürlüğü olmaz'

Sosyal medyada 'vatana ihanetin özgürlüğünün olmayacağını' öne süren ve hükümetlerin bu konuda somut adımlar atması gerektiğini belirten Perinçek ayrıca, hükümetin bu konuda atacağı adımları doğru bulduğunu belirtti ve şunları söyledi: