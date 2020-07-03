Kayıt
14:34 03 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, sosyal medya

    Hande Fırat: Konuştuğum üst düzey AK Partili isimler 'Düzenlemenin 'dislike' ile alakası yok' dedi

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 522
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103433/96/1034339649_0:285:5472:3363_1200x675_80_0_0_c61b01d8003a03cfae6eea079846f7e6.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007031042380360-hande-firat-konustugum-ust-duzey-ak-partili-isimler-duzenlemenin-dislike-ile-alakasi-yok-dedi/

    Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, sosyal medya düzenlemesine ilişkin görüştüğü üst düzey AK Partili yetkililerin, "Düzenlemenin Cumhurbaşkanı'nın YouTube'da aldığı 'dislike' ile alakası yok" dediğini aktardı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamasının ardından başlayan sosyal medya düzenlemesi tartışmalarını köşesine taşıdı.

    Fırat, görüştüğü üst düzey AK Partili yetkililerin, "Düzenlemenin Cumhurbaşkanı'nın YouTube'da aldığı 'dislike' ile alakası yok" dediğini aktardı.

    Dizi ve film platformu Netflix'in sosyal ağ olmadığını hatırlatan Fırat, "AK Partililer de Netflix’in bir sosyal ağ olmadığını biliyor. Ancak sanıyorum Cumhurbaşkanı’nın dizi izlemeye vakti olmamıştır. Kısacası bir gün MYK’da yapılan sunumdan sonra belli ki bir karışıklık olmuş. Üzerinde konuşulan düzenlemelerin Netflix ile bir ilgisi yok" görüşünü savundu. 

    'Özellikle LGBT dizi ve filmleri konuşuluyor'

    Fırat yazısında şu ifadeleri kullandı: 

    "Üst düzey birden fazla AK Partili isme bu düzenlemelerin Cumhurbaşkanı’nın YouTube’da aldığı dislike’larla ilgili olup olmadığını sordum. Konunun bununla ilgisi olmadığını söylediler. Bu arada şunu da söyleyeyim, liderler telefon ellerinde, 'Dur şu tweet’i atayım, kaç like almışım bakayım' diye yaşamıyorlar. Tüm bunları onlar adına yapan ekipleri var. Gelelim telaffuzuyla, Dark ve spoiler ile gündem olan Netflix’e... AK Partililer de Netflix’in bir sosyal ağ olmadığını biliyor. Ancak sanıyorum Cumhurbaşkanı’nın dizi izlemeye vakti olmamıştır. Kısacası bir gün MYK’da yapılan sunumdan sonra belli ki bir karışıklık olmuş. Üzerinde konuşulan düzenlemelerin Netflix ile bir ilgisi yok. Peki Netflix nasıl gündeme geldi? Son MYK toplantısında meşhur Z kuşağı konuşulurken gençlerin ne izlediği konusu da gündeme geliyor. Netflix AK Parti’nin gündemine de böyle geliyor. Özellikle LGBT dizi ve filmleri konuşuluyor."

    'Üzerinde konuşulan maddeler var'

    Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili henüz ortaya çıkmış tam bir taslağın olmadığını belirten Fırat, "Ancak üzerinde konuşulan maddeler var" ifadesini kullandı. 

    Fırat yazısında üzerinde konuşulan maddelerin şunlar olduğunu aktardı: 

    "- Sosyal medya platformlarının 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun kapsamına alınarak yasaya sosyal ağlarla ilgili özel hükümlerin eklenmesi.

    - Türkiye’de erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye’de temsilci bulundurma ve Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma zorunluluğu getirilmesi.

    - Türkiye’de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağa BTK tarafından bildirimde bulunması.

    - Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağların kişisel hakların ihlali ve özel hayatın gizliliği kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvuruları en geç 72 saat içinde cevaplamakla yükümlü olması.

    - Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağların Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmak zorunda olması."

    'Temel mesele muhataplık'

    Fırat, Twitter'a ilişkin planlanan düzenlemeler için AK Parti'nin raporunda Fransa’nın attığı adımların ayrıntılı bir biçimde yer aldığını belirterek, "Ancak temel mesele muhataplık.Türkiye, Almanya ve Fransa’daki gibi Twitter’ın Türkiye’de temsilcilik açmasını ve Türkiye hukukunu tanımasını istiyor. Twitter ise ayak diretiyor. Şimdi Türkiye bir kere daha 'Gel muhataplık ilişkisi kuralım, gel temsilcilik aç' diyecek" ifadelerine yer verdi. 

    Erdoğan'ın 26 Haziran'da yaptığı Youtube canlı yayını 378 bin 'dislike' (beğenmeme) almış, 'Oy moy yok' paylaşımları nedeniyle yayın yorumlara kapatılmıştı. '#oymoyyok' etiketi Twitter'da 'Trend Topic' listesine girmişti.

    Etiketler:
    dark web, LGBTİ, LGBT, Netflix Türkiye, Netflix, Facebook, Twitter, YouTube, Sosyal medya, AK Parti, Hande Fırat
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İran'da yerli otomobil üreticileri kurayla satışa başladı
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet