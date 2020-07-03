Hande Fırat: Konuştuğum üst düzey AK Partili isimler 'Düzenlemenin 'dislike' ile alakası yok' dedi

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamasının ardından başlayan sosyal medya düzenlemesi tartışmalarını köşesine taşıdı.

Fırat, görüştüğü üst düzey AK Partili yetkililerin, "Düzenlemenin Cumhurbaşkanı'nın YouTube'da aldığı 'dislike' ile alakası yok" dediğini aktardı.

Dizi ve film platformu Netflix'in sosyal ağ olmadığını hatırlatan Fırat, "AK Partililer de Netflix’in bir sosyal ağ olmadığını biliyor. Ancak sanıyorum Cumhurbaşkanı’nın dizi izlemeye vakti olmamıştır. Kısacası bir gün MYK’da yapılan sunumdan sonra belli ki bir karışıklık olmuş. Üzerinde konuşulan düzenlemelerin Netflix ile bir ilgisi yok" görüşünü savundu.

'Özellikle LGBT dizi ve filmleri konuşuluyor'

Fırat yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Üst düzey birden fazla AK Partili isme bu düzenlemelerin Cumhurbaşkanı’nın YouTube’da aldığı dislike’larla ilgili olup olmadığını sordum. Konunun bununla ilgisi olmadığını söylediler. Bu arada şunu da söyleyeyim, liderler telefon ellerinde, 'Dur şu tweet’i atayım, kaç like almışım bakayım' diye yaşamıyorlar. Tüm bunları onlar adına yapan ekipleri var. Gelelim telaffuzuyla, Dark ve spoiler ile gündem olan Netflix’e... AK Partililer de Netflix’in bir sosyal ağ olmadığını biliyor. Ancak sanıyorum Cumhurbaşkanı’nın dizi izlemeye vakti olmamıştır. Kısacası bir gün MYK’da yapılan sunumdan sonra belli ki bir karışıklık olmuş. Üzerinde konuşulan düzenlemelerin Netflix ile bir ilgisi yok. Peki Netflix nasıl gündeme geldi? Son MYK toplantısında meşhur Z kuşağı konuşulurken gençlerin ne izlediği konusu da gündeme geliyor. Netflix AK Parti’nin gündemine de böyle geliyor. Özellikle LGBT dizi ve filmleri konuşuluyor."

'Üzerinde konuşulan maddeler var'

Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili henüz ortaya çıkmış tam bir taslağın olmadığını belirten Fırat, "Ancak üzerinde konuşulan maddeler var" ifadesini kullandı.

Fırat yazısında üzerinde konuşulan maddelerin şunlar olduğunu aktardı:

"- Sosyal medya platformlarının 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun kapsamına alınarak yasaya sosyal ağlarla ilgili özel hükümlerin eklenmesi.

- Türkiye’de erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye’de temsilci bulundurma ve Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma zorunluluğu getirilmesi.

- Türkiye’de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağa BTK tarafından bildirimde bulunması.

- Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağların kişisel hakların ihlali ve özel hayatın gizliliği kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvuruları en geç 72 saat içinde cevaplamakla yükümlü olması.

- Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağların Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmak zorunda olması."

'Temel mesele muhataplık'

Fırat, Twitter'a ilişkin planlanan düzenlemeler için AK Parti'nin raporunda Fransa’nın attığı adımların ayrıntılı bir biçimde yer aldığını belirterek, "Ancak temel mesele muhataplık.Türkiye, Almanya ve Fransa’daki gibi Twitter’ın Türkiye’de temsilcilik açmasını ve Türkiye hukukunu tanımasını istiyor. Twitter ise ayak diretiyor. Şimdi Türkiye bir kere daha 'Gel muhataplık ilişkisi kuralım, gel temsilcilik aç' diyecek" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın 26 Haziran'da yaptığı Youtube canlı yayını 378 bin 'dislike' (beğenmeme) almış, 'Oy moy yok' paylaşımları nedeniyle yayın yorumlara kapatılmıştı. '#oymoyyok' etiketi Twitter'da 'Trend Topic' listesine girmişti.