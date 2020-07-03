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    Ozan Güven’e rol arkadaşları Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu’ndan tepki

    © Fotoğraf : Babil
    Türkiye
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    Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven'e birer tepki de Babil dizisindeki rol arkadaşları Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Birce Akalay'a tepki geldi.

    Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen oyuncu Ozan Güven'e sanat camiasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncuyla ilgili olarak son olarak Babil dizisindeki rol arkadaşları Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Birce Akalay paylaşımda bulundu. 

    © Fotoğraf : Twitter
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    Aslı Enver, kişisel Instagram hesabında story olarak yaptığı paylaşımda "Şiddetin her türlüsüne hayır" ifadesini kullandı. Nur Fettahoğlu da aynı platformda "Kendimi bildim bileli, gücüm yettiğince kadına şiddete karşı sesimi çıkardım, çıkarmaya da devam edeceğim çünkü her ne olursa olsun bu konuda fikrim değişmez. Şiddet kimden gelirse gelsin her türlüsüne karşıyım, kabul edilemez" tepkisini gösterdi.

    'Tek söyleyebileceğim, şaşkın ve herkes için sonsuz üzgün olduğumdur'

    Birce Akalay ise konuya dair düşüncelerini kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda dile getirdi. Kadına şiddetin asla onaylanamayacağını belirten Akalay, şunları söyledi:

    "Hele ki bildiğimiz,gördüğümüz, bizzat yaşadığımız onca acıdan sonra. Bugün yıllardır tanıdığım ve benimle aynı düşüncelerde olduğundan emin olduğum arkadaşım Ozan'ın yaşadığı ve yaşattığı bu acıdan, gördüklerim ve duyduklarımdan son derece üzgünüm. Twitter herkesin özgürce düşüncelerini dile getirdiği bir mecra. Benim için de farksız inanın. Ancak böyle bir vaziyet dostunuzun başına geldiğinde yaşadığınız şokla insan sözlerini nasıl seçeceğini bilemiyor. Tek söyleyebileceğim şaşkın ve herkes için sonsuz üzgün olduğumdur."

    Etiketler:
    Kadına şiddet, Tepki, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay, Aslı Enver, Deniz Bulutsuz, Ozan Güven, Babil dizisi
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