Ozan Güven’e rol arkadaşları Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu’ndan tepki

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen oyuncu Ozan Güven'e sanat camiasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncuyla ilgili olarak son olarak Babil dizisindeki rol arkadaşları Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Birce Akalay paylaşımda bulundu.
'Tek söyleyebileceğim, şaşkın ve herkes için sonsuz üzgün olduğumdur'
Birce Akalay ise konuya dair düşüncelerini kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda dile getirdi. Kadına şiddetin asla onaylanamayacağını belirten Akalay, şunları söyledi:
"Hele ki bildiğimiz,gördüğümüz, bizzat yaşadığımız onca acıdan sonra. Bugün yıllardır tanıdığım ve benimle aynı düşüncelerde olduğundan emin olduğum arkadaşım Ozan'ın yaşadığı ve yaşattığı bu acıdan, gördüklerim ve duyduklarımdan son derece üzgünüm. Twitter herkesin özgürce düşüncelerini dile getirdiği bir mecra. Benim için de farksız inanın. Ancak böyle bir vaziyet dostunuzun başına geldiğinde yaşadığınız şokla insan sözlerini nasıl seçeceğini bilemiyor. Tek söyleyebileceğim şaşkın ve herkes için sonsuz üzgün olduğumdur."
Twitter herkesin özgürce düşüncelerini dile getirdiği bir mecra.Benim için de farksız inanın. Ancak böyle bir vaziyet dostunuzun başına geldiğinde yaşadığınız şokla insan sözlerini nasıl seçeceğini bilemiyor. Tek söyleyebileceğim şaşkın ve herkes için sonsuz üzgün olduğumdur.— BirceAkalay 🏳️🌈 (@BrcAkalay) July 2, 2020
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