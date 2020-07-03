Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan CHP'li Tanal'ın testi negatif çıktı

TBMM'de görüşülmesine dün başlanan çoklu baro düzenlemesi sırasında bir de koronavirüs endişesi yaşandı.

Muhalefetin salgın tedbirleri nedeniyle baro başkanlarının Ankara mitingine izin verilmezken başlamasına tepki gösterdiği Meclis Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeler sabaha kadar sürdü.

Ancak CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın görüşmeler sırasında milletvekili arkadaşlarına terlediğini ve boğazının ağrıdığını söylemesi koronavirüs endişesi yarattı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Tanal CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili tarafından koronavirüs testi yapılması için Meclis revirine götürülürken oturduğu koltuk da dezenfekte edildi.

Tanal'a revirde yapılan test negatif çıkarken, ikinci test için Güven Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki testin ardından hastaneden ayrılan Tanal’ın durumunun iyi olduğu ve bugün TBMM faaliyetine devam edeceği öğrenildi.